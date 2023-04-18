АТБ принял участие в выставке «Кредит ЕХРО»

11-12 апреля состоялась ежегодная выставка для малого бизнеса «Кредит ЕХРО», в рамках которой наши московские коллеги не только работали стенде АТБ, но и выступили с докладом на тематической конференции.

Эксперты АТБ проконсультировали многочисленных представителей предприятий малого бизнеса по всему спектру банковских услуг. Особый акцент уделили продукту «Бизнес-оборот» – это экспресс-кредит с минимальным пакетом документов, возможностью получения кредита без залога до 30 млн рублей и сроком до 36 месяцев.

Директор департамента по работе с ключевыми клиентами Вадим Герасимов выступил с докладом «Кредитование в АТБ как драйвер развития бизнеса».

Выставка «Кредит ЕХРО» проводится для создания прозрачных условий получения денежных средств компаниями малого бизнеса и их собственниками, в первую очередь – для развития бизнеса в зависимости от его объективной кредитоспособности. Площадка объединяет все виды источников финансирования, а также инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности и качества принятия решений по предоставлению кредитов и займов.