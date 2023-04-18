Цены на авиабилеты в России выросли на 30%

На стоимость туров по стране они не повлияют. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По результатам опроса федеральных и региональных туроператоров, в сегменте организованного туризма ожидается повышение цен в пределах инфляции 10-15%. При этом эта динамика касается эконом- и среднего ценового сегмента. В премиальном динамика другая – от 15% минимум и выше», – рассказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что такой рост характерен для регионов высокого спроса: это, прежде всего, Краснодарский край, Алтай, Санкт-Петербург, Карелия, Приморье, некоторые регионы Кавказа и Приволжья.