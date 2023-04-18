«Мир откажется от доллара за 3-5 лет» – Дерипаска

Россия в их число может и не войти.

Формирование мультивалютной международной финансовой системы, в которой доллар отнюдь не будет доминировать, а будет лишь одной из расчётных единиц, уже не за горами. Осталось 3-5 лет. Об этом пишет российский предприниматель Олег Дерипаска в телеграм-канале.

По его мнению, многие страны предпринимают колоссальные усилия для того, чтобы создать преимущества для себя в новом мире. И использовать это в дальнейшем для собственного экономического развития и роста благосостояния населения.

«Все, но не мы. С нашей кабально-ростовщической, основанной на госбанках, финансовой системой, с нашим примитивнейшим понимаем роли долга, кредита, капитала в экономике мы скатываемся все дальше в прошлое. Какой-то XIX век, где мы так и продолжаем работать «бобиком». Очень обидно для страны, в которой очень много передовых людей и идей», – заключает бизнесмен.