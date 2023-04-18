Больше всего в апреле в городах с населением до 1 млн человек готовы платить бренд-менеджеру в Иркутске − 250 000 рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения апреля в Иркутске.

Самой высокооплачиваемой вакансией апреля в крупных российских городах оказалась вакансия бренд-менеджера торгово-производственной компании в Иркутске, которому готовы платить 250 000 руб.

Руководителю отдела тендерных продаж в компании из сферы комплексных поставок электротехнической продукции предлагают от 200 000 руб.

На третьем месте – вакансия менеджера по логистике с зарплатой от 100 000 руб.

Замыкают рейтинг вакансия программиста «1С» (от 100 000 руб.) и вакансия менеджера продаж (от 100 000 руб.).

В апреле в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Оренбурге, Тюмени, Липецке и Томске в топе наиболее оплачиваемых позиций — вакансии медицинского персонала. Например, в Оренбурге заведующему отделением в Оренбургском областном клиническом онкологическом диспансере готовы платить от 70 000 руб., зубному технику-керамисту в Тюмени − от 80 000 руб.

В Саратове среди лучших по оплате — старшего программиста «1С» (от 142 500 руб.), в Иркутске — бренд-менеджера (250 000 руб.), в Ульяновске — бренд-шефа сети кафе (от 100 000 руб.), в Хабаровске — главного бухгалтера (180 000 руб.), во Владивостоке — директора агентства страхования (200 000 руб.), в Набережных Челнах — руководителя юридического отдела (от 130 000 руб.).