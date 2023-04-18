Новости

Россияне заинтересовались долгостроями

Драйвер спроса – ипотека на завершение строительства своими силами под 7-8%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Плюс на рынке достаточно много недооцененных объектов, которые раньше не пользовались спросом из-за отсутствия доступных ипотечных программ для их приобретения, из-за чего хорошо просели в цене», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, дисконт на подобные объекты нередко доходит до 20–25% от их реальной рыночной стоимости, поскольку часть таких домов начинали возводить еще до резкого скачка цен на стройматериалы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес