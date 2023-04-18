Россияне заинтересовались долгостроями

Драйвер спроса – ипотека на завершение строительства своими силами под 7-8%, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Плюс на рынке достаточно много недооцененных объектов, которые раньше не пользовались спросом из-за отсутствия доступных ипотечных программ для их приобретения, из-за чего хорошо просели в цене», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам эксперта, дисконт на подобные объекты нередко доходит до 20–25% от их реальной рыночной стоимости, поскольку часть таких домов начинали возводить еще до резкого скачка цен на стройматериалы.