Доля иностранных брендов в торговых центрах сократилась в два раза

По итогам I квартала 2023 года доля иностранных брендов в крупноформатных торговых центрах составила 35,9%, что практически в два раза меньше, чем в IV квартале 2021 г. Данные представлены Nikoliers.

Российские бренды, как те, которые уже давно развивались на российском рынке, так и те, которые выкупили бизнес ушедших иностранных компаний, активно занимают площади ушедших международных лидеров. Одновременно с этим на российский рынок выходят новые иностранные бренды из «дружественных» стран – 6 из 15 иностранных брендов, открывшихся с начала 2022 года, имеют более одного офлайн магазина. Однако количество ушедших зарубежных ритейлеров за прошедший год пока в значительной мере превышает количество новых, что в свою очередь и привело к изменению соотношения российских и иностранных брендов в составе крупноформатных ТРЦ.

С начала 2022 г. о своем намерении выйти на российский рынок объявили 56 иностранных брендов. В 2022 г. первые магазины в России открыли 10 брендов (Vilhelm Parfumerie, Li Ning, Coffee Boom, Perspective, Efor, Ipekyol, Twist, Alex YVN, Ruck&Maul и L&L Skin в виде корнера), в I квартале 2023 г. – еще пять (Beymen Club, Loft, Madame Coco, NetWork, AC&Co). Если рассматривать вышедшие бренды по стране происхождения, то превалирующее большинство относится к Турции – порядка 64%, в том числе все пять брендов, начавших работу в России с начала 2023 г., являются турецкими.

Помещения, которые занимали крупные международные fashion-ритейлеры – качественные и интересны новым арендаторам. В ТЦ «Афимолл Сити» на площади ритейлера H&M Group уже разместились такие бренды, как: Serginetti, Yollo, Infinity Fashion и Si Set. В ТЦ «Авиапарк», Columbus, «Афимолл Сити» почти 100% площадей, ранее занимаемыми брендами ритейлеров H&M Group и Inditex уже нашли своих арендаторов. Помимо новых российских и международных брендов, существующие компании также нацелены на активную экспансию и реализуют различные возможности открываться в топовых локациях на крупных площадях. Так, сеть универмагов «Стокманн» анонсировала открытия новых магазинов весной текущего года в ТРК «Vegas Крокус Сити» и в ТРК «Vegas Кунцево» площадью 4 000 кв. м и более 3 700 кв. м соответственно. Мультибрендовый универмаг lady & gentleman CITY анонсировал открытие нового бренда одежды под названием Just Clothes. Холдинг Melon Fashion Group будет развивать новый бренд одежды Idol. В настоящий момент работают не все площадки, ранее занимаемые ушедшими брендами. Это связано в том числе и с тем, что помимо длительного процесса по поиску нового арендатора, необходимо закладывать время на дальнейшую реализацию проекта, в частности отделку и запуск магазина. Ряд неработающих помещений сейчас находятся либо в стадии строительно-монтажных работ, либо под переговорами об аренде. В среднесрочной перспективе мы ожидаем постепенное снижение доли вакантных площадей как за счет выхода на рынок новых игроков из «дружественных» стран, так и активной экспансии со стороны российских торговых сетей. Сейчас средний уровень вакантности в торговых центрах составляет 15,6%, что на 0,7 п.п. выше, чем в конце 2022 г.

Анна Никандрова, партнер Nikoliers:

«Россия остается интересным рынком для иностранных брендов, которые открывают свои первые магазины как в Москве, так и в других регионах. Мы уже наблюдаем хорошие темпы по открытию новых проектов в качественных торговых центрах и, по нашим оценкам, до конца года эта динамика сохранится, и мы увидим открытие новых ярких брендов. При этом стоит отметить и высокую активность со стороны российских брендов, которые в прошлом году проанализировали открывшиеся перед ними дополнительные возможности. Ряд ритейлеров, имеющих амбициозные стратегии, в текущей ситуации получили возможности для их реализации, а ряд других компаний, в свою очередь, скорректировали свои планы развития в сторону более стремительной экспансии».