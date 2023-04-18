ИркАЗ принял участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

HR-специалисты Иркутского алюминиевого завода рассказали о вакансиях и условиях труда для сотрудников.

Сегодня основные востребованные профессии на ИркАЗе: электролизник расплавленных солей, литейщик цветных металлов и анодчик в производстве алюминия. Все сотрудники компании обеспечены социальным пакетом: дотация на питание, медицинское обеспечение, детский отдых и новогодние подарки, санаторно-курортное лечение и обучение.

Для развития кадрового потенциала Иркутского алюминиевого завода РУСАЛ активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона. Для школьников проводятся ознакомительные экскурсии на производство. Для профильных студентов ИРНИТУ организованы летние практики и учебная проектная деятельность. Помимо профориентации, компания максимально развивает своих сотрудников. У тех, кто не получил высшего образования, есть возможность за счет предприятия продолжить обучение в магистратуре или бакалавриате.

В 2022 году РУСАЛ вошел в ТОП-10 рейтинга российских работодателей.

«Для нашей компании главной ценностью являются люди. Сегодня средняя заработная плата на ИркАЗе около 100 тысяч рублей, и это значительно выше средней зарплаты по региону. На выставке все желающие смогли заполнить анкету соискателя и передать ее специалистам кадрового администрирования», – говорит начальник отдела Центра кадрового администрирования Елена Мартынова.

В Приангарье ярмарка «Работа России. Время возможностей» прошла на трех площадках: в Иркутске, Ангарске и Братске. В ней приняли участие 150 ведущих предприятий региона, они представили 5 тысяч вакансий.