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Какой из маркетплейсов занимает самую большую долю на рынке ПВЗ в Москве

Эксперты компании KNRU проанализировали динамику открытий и закрытий пунктов выдачи заказов в Москве. 

В марте 2023 года в Москве и ближайшем Подмосковье работает 16085 пунктов выдачи товаров. С января текущего года количество ПВЗ сократилось на 1,95% или на 319 точек. Однако количество точек так называемой большой тройки только растёт. 

– Доля точек, которые приходится на ОЗОН, Вайлдбериз и Яндекс.Маркет в январе 2023 54.61%, а в марте доля увеличилась до 59.66%, – говорится в сообщении KNRU . 

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Лидером по количеству точек в Москве является Wildberries с 5162 точками. С января число ПВЗ этого маркетплейса выросло на 2,05% или на 104 точки. 

Вторую строчку занимает ОЗОН с 3027 точками. С января количество точек выросло на 11,77% или на 319 единиц. 

Количество точек в Москве маркетплейса Яндекс.Маркет составляет 1407 шт. С января 2023 года количество представитель выросло на 17,93% или на 214 единиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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