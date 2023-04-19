В Иркутской области второй месяц подряд снижаются темпы ввода жилья

В январе-марте 2023 года в Иркутской области введено 358,5 тыс. м2 жилья. Это на 5,8%, или на 21,9 тыс. м2 меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает портала ЕРЗ.РФ.

В марте 2023 года в Иркутской области введено 142,8 тыс. м² жилья. Это на 12,2%, или на 19,9 тыс. м² меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Иркутской области второй месяц подряд.

Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Иркутская область занимает 16‑е место по показателю ввода жилья за март 2023 года.