Более двух тысяч пациентов приняли врачи в братском «РУСАЛ Медцентре»

Более двух тысяч пациентов смогли получить консультации узких специалистов в Братском филиале «РУСАЛ Медцентра». Программа РУСАЛа по расширению спектра медицинских услуг начала работать летом прошлого года. В корпоративный медицинский центр по приглашению компании приезжают дефицитные для Братска врачи. Все специалисты с опытом работы не менее 10 лет, преимущественно из Москвы и Подмосковья.

Попасть на бесплатный прием могут не только сотрудники промплощадки БрАЗа, но и их домочадцы. Достаточно позвонить в регистратуру и записаться на удобное время.

- Не секрет, что в нашем городе не хватает квалифицированных кадров, даже в платных медцентрах. Братчане вынуждены выезжать в Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Москву, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Мы стараемся решить эту проблему на месте, приглашаем иногородних специалистов в наш филиал «РУСАЛ Медцентра». Это эндокринолог, ревматолог, кардиолог, лор, гастроэнтеролог, аллерголог.

За неполные 10 месяцев действия программы на приеме узких специалистов побывали более тысячи трехсот сотрудников и почти 800 членов их семей. В ближайшие четыре недели в Братском РМЦ будут работать оториноларинголог и пульмонолог. Затем ожидается приезд аллерголога-иммунолога.

Многие годы основным направлением деятельности бразовского медцентра были профосмотры. Расширение функционала РМЦ - еще один из пунктов развития корпоративной социальной программы, включающей в себя ежесменную дотацию на питание, бесплатный проезд на работу, льготные санатории, материальную поддержку в различных жизненных ситуациях, а также «Жилищную программу», запущенную по идее основателя РУСАЛа Олега Дерипаски более 10 лет назад. Участником можно стать, отработав на предприятии не менее трех лет, половину ипотечного кредита банку выплатит компания.