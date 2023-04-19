Новости

FESCO и Иркутская нефтяная компания подписали соглашение о сотрудничестве

Транспортная группа FESCO («FESCO») и Иркутская нефтяная компания (ИНК) в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали соглашение о сотрудничестве с целью организации перевозок продукции ИНК во внутрироссийских направлениях, а также в страны Юго-Восточной Азии.

Соответствующий документ подписали коммерческий директор ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO) Денис Канатаев и коммерческий директор ИНК Михаил Ларин.

Стороны также проработают логистические решения для организации поставок промышленного оборудования и крупногабаритных тяжеловесных грузов, предназначенных для реализации газохимического кластера в Усть-Куте Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес