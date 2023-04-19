FESCO и Иркутская нефтяная компания подписали соглашение о сотрудничестве

Транспортная группа FESCO («FESCO») и Иркутская нефтяная компания (ИНК) в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали соглашение о сотрудничестве с целью организации перевозок продукции ИНК во внутрироссийских направлениях, а также в страны Юго-Восточной Азии.

Соответствующий документ подписали коммерческий директор ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO) Денис Канатаев и коммерческий директор ИНК Михаил Ларин.

Стороны также проработают логистические решения для организации поставок промышленного оборудования и крупногабаритных тяжеловесных грузов, предназначенных для реализации газохимического кластера в Усть-Куте Иркутской области.