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Объявлен тендер на реставрацию школы №10 имени Пономарева в Иркутске

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения, сообщает RosTender.info.

Проектно-сметную документацию разработает победитель открытого конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 4 мая. На подведение итогов выделят неделю. С победителем заключат контракт на 6,7 млн рублей. Ожидается, что проект будет готов к концу года.

Промышленник и чаеторговец Павел Андреевич Пономарев был иркутским купцом первой гильдии. Он завещал свое состояние на развитие народного образования в родном крае. На эти средства были возведены училища в Иркутске и нескольких селах. Среди них – двухэтажное каменное здание 1897 года, где теперь расположена школа № 10. Современный адрес учреждения – улица Шевцова, 16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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