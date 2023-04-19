Новые линии электропередачи построят между Усть-Илимской ГЭС и Бурятией

В 2028 году по энергосистеме Иркутской области планируется увеличение потребления электроэнергии. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В регионе предусмотрено несколько проектов, связанных с реконструкцией станций. Один из них – модернизация генераторов Иркутской ГЭС с увеличением установленной мощности.

Также для реализации в регионе масштабных проектов, таких как второй этап развития Восточного полигона железных дорог, создание кластера глубокой переработки нефтегазового сырья на севере области и других, в 2023-2024 годах предусмотрено строительство воздушных линий напряжением 500 кВ на участке от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Нижнеангарская». Также планируется установка второго автотрансформатора мощностью 501 МВА на подстанции 500 кВ в Усть-Куте.

На 2023 год предусмотрены расширение подстанции 500 кВ в Тайшете с установкой третьего автотрансформатора мощностью 250 МВА, увеличение мощности двух автотрансформаторов на подстанции 500 кВ в Тулуне.

Кроме того, для покрытия нагрузок энергосистемы Иркутской области к 2028 году предполагается ввод в эксплуатацию Новоленской ТЭС. В том числе ее мощности будут использоваться в рамках разработки золоторудного месторождения «Сухой Лог».

– Мы взаимодействуем с Системным оператором Единой энергетической системы, Иркутским РДУ в рамках формирования прогноза потребления электрической энергии и мощности в регионе. Обладая инструментами прогнозирования, СО ЕЭС помогает выработать оптимальные технические решения. Вместе мы работаем над тем, чтобы наши планы по социально-экономическому развитию территории были обеспечены необходимой энергетической базой. Это позволяет удовлетворить энергетические потребности Иркутской области, создать условия для роста промышленного производства и благополучия населения, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин, совместная работа с СО ЕЭС, министерством экономического развития и промышленности региона позволяет выработать системные решения, направленные на обеспечение перспективных инвестпроектов необходимой для их реализации энергетической мощностью.