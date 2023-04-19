Названы самые популярные программы льготной ипотеки

Аналитики Домклик Сбербанка посчитали число ипотек Сбера за март 2023 года и выяснили, какие льготные программы пользовались большей популярностью у россиян.

Спрос на льготную ипотеку продолжает оставаться высоким. В марте 2023 года доля выдач жилищных кредитов по программам с господдержкой увеличилась с 32 до 37% — максимум за первый квартал этого года. Столь высокое значение наблюдалось в декабре 2022 года (37%) на фоне повышенного спроса из-за возможной отмены программы «Господдержка» и в апреле-мае 2022 года (47%) из-за резкого увеличения ключевой ставки ЦБ.

Количество выданных кредитов по льготным программам в марте 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач относительно общего количества ипотек за месяц показана зелёным, количество сделок и доля выдач по семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по сельской ипотеке — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Самой в остребованной по-прежнему остаётся программа «С емейная ипотека » . Её доля в общем количестве выдач в марте 2023 года составила 17% (в феврале было 16%). В Сбере семейную ипотеку можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит предоставляется семьям с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет, а также семьям, в которых есть ребёнок с инвалидностью, рождённый не позднее 31 декабря 2023 года.

Программа «Господдержка» также остаётся высоко востребованной на российском рынке, но всё-таки в меньшей степени: доля выдач — 16% (в феврале было 13%). При этом в Москве и Санкт-Петербурге семейная ипотека уступает программе «Господдержка», разрыв составляет 4-5%.