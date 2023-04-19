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Каждый пятый ребенок из Иркутской области собирается работать на летних каникулах

О намерении детей подрабатывать этим летом сообщили 21% родителей в Иркутске. Чаще всего подростки претендуют на работу курьерами, промоутерами, кухонными работниками, официантами и помощниками вожатых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие родители детей от 14 до 17 лет.

Каждый пятый родитель (21%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — делятся опрошенные.

Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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