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Улицы Иркутска очищают от снегопада

В течение дня в город выйдет 40 единиц спецтехники. Об этом рассказали в мэрии.

Наледь и снег на тротуарах и других пешеходных зонах расчистят вручную. При необходимости проведут механизированную уборку.

Кроме того, дорожные службы города приводят в порядок колодцы ливневой канализации.

На мостах и путепроводах от снега и наледи чистят лестницы, подходы к сооружениям. На общественных пространствах работает 9 единиц техники и порядка 130 человек. Качество уборки в парках и скверах контролирует МКУ «Городская среда».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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