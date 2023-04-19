Названы претенденты на новую доминирующую валюту

Альтернативы доллару и евро могут появиться к 2035-2040 годам, сообщают «Известия».

Американский доллар снижает свое влияние в качестве ведущей мировой валюты. Но это происходит очень медленными темпами – доли процента в год. Пока же до 60% мировых резервов размещено именно в долларах, а это значит, что прочному положению американской валюты в ближайшем будущем ничего не угрожает.

Китайский юань, о котором много говорят как об альтернативе доллару, занимает всего около 3% мировых резервов. Ближайшая альтернатива американской валюте на сегодня – это евро, а в долгосрочной перспективе – гонконгский доллар и китайский юань, уточняют специалисты Росконгресса.

Среди тенденций в докладе отмечается нарастающая роль союзных валют стран Африки, Латинской Америки и ЕАЭС в международных расчетах.

В целом до 2035-2040 годов вряд ли стоит говорить о том, что какая-то валюта или даже несколько смогут заменить доллар в качестве резервной или трансакционной, утверждает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.