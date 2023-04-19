Эн+ и ГК «Дело» заключили крупнейшую в России сделку с сертификатами Carbon Zero

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ и крупнейший транспортно-логистический холдинг России «Дело» заключили крупнейшую в России сделку с сертификатами зелёной электроэнергии по стандарту Carbon Zero. Об этом рассказали в пресс-службе Эн+.

По условиям сделки ГК «Дело» погасила 30 млн сертификатов, подтверждающих производство электроэнергии на Красноярской ГЭС Группы Эн+. Сертификаты обеспечат компенсацию выбросов парниковых газов в размере более 10 тыс. тонн эквивалента CO2. ГК «Дело» стала первой российской логистической компанией, которая приобрела зелёные сертификаты в рамках национального добровольного стандарта Carbon Zero. Передача сертификатов состоялась в рамках 27- й Международной выставки транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia.

Сделка была заключена под эгидой Национального ESG Альянса – объединения крупнейших российских компаний-лидеров ESG-трансформации в своих отраслях, в которое входит ГК «Дело». Брокером выступила консалтинговая компания «Карбон Зиро», которая является разработчиком стандарта Carbon Zero, создала и ведёт реестр зеленых сертификатов, а также предоставляет услуги по их покупке и продаже.