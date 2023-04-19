На ИркАЗе запущена новая газоочистка

На Иркутском алюминиевом заводе РУСАЛа введена в эксплуатацию инновационная газоочистная установка с эффективностью улавливания газов свыше 99%. Благодаря этому небо над Шелеховым будет чище.

РУСАЛ более 20 лет внедряет на своих предприятиях глобальную программу экологической модернизации. Одним из ключевых направлений экологической политики РУСАЛа является усовершенствование газоочистного оборудования. В рамках этой программы ИркАЗ продолжает перевод своего основного подразделения – электролизного производства на экологически совершенную технологию, которая получила название «ЭкоСодерберг». Это собственная разработка инженеров РУСАЛа входит в российский «Справочник наилучших доступных технологий», призванных обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Новое оборудование в сочетании с инновационной системой «сухих» газоочисток, которая внедряется на ИркАЗе, образуют замкнутую систему с показателями очистки отходящих газов выше 99%.

«На нашем заводе реализуется масштабная программа повышения экологической эффективности. До конца 2025 году на предприятии будут работать шесть таких установок. Сейчас ввели в эксплуатацию пятую газоочистку и уже начали подготовительные работы к началу строительства шестой установки», – заверяет генеральный директор ИркАЗа Артем Фоминых.

«Сухая» газоочистная установка построена по собственному проекту инженеров РУСАЛа. И по своей эффективности не имеет аналогов в России. Испытания технологии были проведены в Красноярске, где благодаря инновации Красноярский алюминиевый на треть снизил выбросы в атмосферу. Теперь удачный проект внедряется в Братске и Шелехове.

«В рамках реализации планов природоохранных мероприятий специалисты АО «СибВАМИ», совместно с ООО «РУСАЛ ИТЦ», строят и вводят в эксплуатацию инновационное, эффективное и высокотехнологичное оборудование, которое позволит максимально снизить эконагрузку на атмосферу. Это командная работа инженеров РУСАЛа, нам есть чем гордиться!» – поделился генеральный директор АО «СибВАМИ» Вячеслав Григорьев.

Экологическая модернизации завода будет продолжаться. Для РУСАЛа главным приоритетом, обозначенным основателем Олегом Дерипаской с момента создания компании, является забота о жителях и экологии.