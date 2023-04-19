Продажу энергетиков детям ограничат в Иркутской области

Законопроект об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям рассмотрели на 66-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Депутаты во втором и окончательном чтении одобрили инициативу Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой. Документ направлен на подпись губернатору Игорь Кобзеву и дальнейшее обнародование.

Под безалкогольными тонизирующими напитками в законопроекте понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические (с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов), содержащие кофеин и/или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.