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Продажу энергетиков детям ограничат в Иркутской области

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Законопроект об ограничении розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям рассмотрели на 66-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Депутаты во втором и окончательном чтении одобрили инициативу Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой. Документ направлен на подпись губернатору Игорь Кобзеву и дальнейшее обнародование.

Под безалкогольными тонизирующими напитками в законопроекте понимаются безалкогольные напитки, в том числе энергетические (с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов), содержащие кофеин и/или другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных экстрактов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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