Сбер и РАНХиГС первыми в России начнут выдавать диплом технологического предпринимателя

Сбер и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) запустили совместную программу дополнительного профессионального образования на базе акселерационной программы для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов SberStudent. Это первая в России образовательная программа, которая будет выпускать специалистов с квалификацией «Технологический предприниматель».

Программа будет доступна студентам второго курса Президентской академии, обучающимся в Москве и в филиалах вуза в Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Красногорске, в которых функционируют региональные центры развития технологического предпринимательства РАНХиГС. В дальнейшем к программе подключатся все филиалы академии.

Образовательный курс длится 18 месяцев и состоит из материалов акселератора SberStudent, в основе которого теоретическая база предпринимательского искусства, кейсы руководителей Сбера и Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, а также практическая работа над технологическими проектами студентов под наблюдением опытных стартап-наставников.

Выпускники получат диплом о дополнительном профессиональном образовании с присвоением квалификации «Технологический предприниматель», которая даёт право на ведение профессиональной деятельности в области создания и развития технологического бизнеса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Профессия предпринимателя требует не только высокого мастерства в профессиональных качествах, но и развитых мягких навыков — умения достигать целей, эффективно общаться, управлять командой, презентовать себя и многое другое. Выбирая для себя эту программу, студент может ещё во время обучения в вузе погрузиться в тему создания технологического бизнеса, вместе с наставником создать собственный проект и сделать осознанный выбор в пользу предпринимательской карьеры».

Алексей Комиссаров, и. о. ректора Президентской академии РАНХиГС:

«Цифровая трансформация требует от нас постоянно развивать рынок высшего образования. Приоритет Академии — сотрудничество с отраслевыми партнёрами, лидерами рынка. Президентская академия и Сбер уже имеют совместный опыт реализации образовательных программ. Мы продолжим отвечать на запросы рынка труда и готовить кадры для цифровой экономики и развития технологической индустрии в России».

Успешные выпускники программы смогут защитить свои технологические бизнес-проекты, созданные в ходе акселератора SberStudent и РАНХиГС, в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом» Минобрнауки РФ. Президентская академия принимает участие в этой инициативе с 2019 года: за это время по программе защищено более 100 проектов.