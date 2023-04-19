Мнения россиян о длинных майских выходных разделились

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает увеличение выходных дней на майские праздники за счет сокращения новогодних каникул. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, поддерживают ли подобную идею россияне. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

4 из 10 россиян поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: «Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники»; «Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе». 42% — против инициативы: «Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники»; «Оставьте длинную зимнюю сказку!»

Уровень поддержки законопроекта растет с увеличением возраста опрошенных: 36% среди россиян до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (45%).