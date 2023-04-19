62,2 тыс. автокредитов выдано в марте 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в марте 2023 года составило 62,2 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 18,0% (в феврале 2023 года – 52,7 тыс. ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в марте число выданных автокредитов выросло еще существеннее – на 295,6% (в марте 2022 года – 15,7 тыс. ед.). Столь радикальный рост объясняется падением почти на 80% выдачи автокредитов в марте прошлого года по сравнению с февралем 2022 года. Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в марте 2023 года было выдано в:

Москве (4,10 тыс. ед.),

Московской обл. (3,57 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,21 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,07 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,81 тыс. ед.).

В марте 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем выдача потребкредитов выросла почти во всех регионах страны. При этом самый высокий рост был зафиксирован в:

Вологодской обл. (+32,2%),

Саратовской обл. (+31,0%),

Москве (+28,4%),

Краснодарском крае (+23,1%),

Тюменской обл. (+22,4%).

«После некоторого «затишья» в конце прошлого года, в начале 2023 года рынок автокредитов активизировался, а в марте вышел на уровень начала 2022 года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост выдачи автокредитов в прошлом месяце обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж в кредит машин с пробегом. При этом по-прежнему автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».