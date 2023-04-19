Конкурс «Иркутское гостеприимство-2023» в девятый раз проходит в Приангарье

В нем участвуют представители 20 гостиниц региона, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Конкурс продлится три дня. Все участники пройдут теоретические, практические и творческие испытания. В четырех номинациях выберут лучших администратора, наставника, горничную, официанта. По итогам определятся индивидуальные победители и лучшая команда. Лидеров объявят 27 апреля.

– Конкурсы среди профессионалов своего дела очень важны в любой сфере деятельности. Они повышают уровень мастерства, конкурентоспособность, способствуют росту престижа профессии. Конкурс «Иркутское гостеприимство» имеет бесспорную значимость для сферы туризма нашего региона. Он направлен на повышение качества гостиничных услуг и квалификации сотрудников гостиничных предприятий, а в итоге – на рост привлекательности регионального турпродукта, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Конкурс проводится при поддержке агентства по туризму Иркутской области, Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес», администрации города Иркутска, проектного офиса по туризму Байкальского банка Сбербанка России. Организаторами выступают ассоциация гостиничной индустрии «Пять Звезд» и Байкальская ассоциация рестораторов и отельеров.