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Сухой фонтан появится в Иркутске – его разместят в одном из скверов

Новый объект появится в сквере в микрорайоне Топкинском в Иркутске – это сухой фонтан, его начнут обустраивать в этом году, сообщила пресс-служба мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Объект разместят в районе домов №38 и 48 – его струи будут бить из-под земли. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» – в прошлом году по ней создали сам сквер в микрорайоне.

«На территории уложат тротуарную плитку и сделают асфальтобетонное покрытие. Кроме того, установят скамейки и кресла-качели. Организуют дополнительное освещение: для этого поставят светильники на кронштейнах и торшерные стойки. Сквер украсят бетонными вазонами», – пояснили в мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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