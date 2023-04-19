Сухой фонтан появится в Иркутске – его разместят в одном из скверов

Новый объект появится в сквере в микрорайоне Топкинском в Иркутске – это сухой фонтан, его начнут обустраивать в этом году, сообщила пресс-служба мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Объект разместят в районе домов №38 и 48 – его струи будут бить из-под земли. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» – в прошлом году по ней создали сам сквер в микрорайоне.

«На территории уложат тротуарную плитку и сделают асфальтобетонное покрытие. Кроме того, установят скамейки и кресла-качели. Организуют дополнительное освещение: для этого поставят светильники на кронштейнах и торшерные стойки. Сквер украсят бетонными вазонами», – пояснили в мэрии.