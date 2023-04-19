Компанию оштрафовали за размещение батарей в иркутском заказнике «Птичья гавань»

Сотрудников коммерческой организации привлекли к уголовной ответственности в Иркутске по делу о загрязнении почвы в природном заказнике «Птичья гавань» – здесь были размещены литиевые батареи, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«С целью экономии денежных средств и рабочей силы, руководство фирмы организовало вывоз батарей с территории промышленной площадки при помощи сторонних лиц, в результате чего 4 тонны батарей были размещены на особо охраняемой природной территории», – рассказали в ведомстве.

Указанные действия привели к загрязнению почвы. Каждому из нарушителей придется выплатить 130 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел зимой прошлого года. Образовавшаяся свалка представляла опасность для людей и животных.