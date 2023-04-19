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Полет по маршруту Благовещенск – Иркутск не состоялся: в чем причина

Люди не смогли улететь на самолете по маршруту Благовещенск – Иркутск сегодня, поскольку полет пришлось отложить, – в чем причина, рассказала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

«19 апреля 2023 года в связи с поздним прибытием в аэропорт Благовещенска ввиду неблагоприятных метеоусловий по пути следования рейс № 112 авиакомпании «ИрАэро» сообщением Благовещенск Иркутск, запланированный к вылету на 15:30 часов, перенесен на 06:50 часов 20 апреля 2023 года», – говорится в сообщении.

Завтра собираются прилететь в Иркутск указанным рейсом почти 70 человек. Сегодня перевозчик обеспечил пассажиров горячим питанием, 27 людей размещены в гостинице.

«Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», – отметили в надзорном ведомстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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