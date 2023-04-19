Около 22 млрд рублей выделят до 2025 года на сохранение Байкала

Правительство России в период с 2023 по 2025 год направит 22 млрд рублей на сохранение озера Байкал, расположенного в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в Госдуме.

«Для сохранения озера Байкал работаем единой командой с депутатами прибайкальских регионов на площадке правительственной комиссии. Наша задача – убрать территорию от несанкционированных свалок, внедрить комплексный мониторинг и самое главное – ликвидировать наследие бывшего Байкальского ЦБК», – сказала Виктория Абрамченко.

Уже в этом году на природный объект потратят 12 млрд рублей. За три года планируется восстановить Байкал и снизить антропогенную нагрузку на экосистему озера.