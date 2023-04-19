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Лесной пожар вспыхнул вблизи железнодорожной станции в Нижнеудинском районе Приангарья

Нижнеудинской транспортной прокуратурой в Иркутской области организована проверка по факту лесного пожара вблизи железнодорожной станции Мара, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«19 апреля 2023 года после проведения путевых работ от полосы отвода железной дороги вблизи станции произошел лесной пожар. Площадь локализованного на данный момент возгорания составила примерно 15 га», – говорится в сообщении.

Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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