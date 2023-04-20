Рубль не выдержал серьезного ухудшения ситуации на мировых рынках

Рубль начал дешеветь из-за ухудшения внешнего фона. Курс доллар повысился до 81,84 руб (+0,47%). Потери российской валюты пока довольно небольшие, учитывая угрозы с глобальных бирж.

– Устойчивость рубля к внешнему негативу по-прежнему обеспечивается приближением пика налоговых платежей экспортеров, который приходится на следующую неделю. Тем не менее, если ситуация на рынке нефти не улучшится, как только фискальный фактор перестанет действовать, мы можем увидеть еще одну волну ослабления рубля, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Эксперты обращают внимание на рост рост доходностей гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг поднялся к месячному максимуму. Есть опасения, что ФРС поднимет процентные ставки выше, чем рассчитывали инвесторы, и будет дольше сохранять их на слишком высоких уровнях для борьбы с устойчиво большой инфляцией. Соответствующий сигнал накануне дал один из чиновников американского регулятора.