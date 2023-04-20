Клиентам СберПремьер стал доступен кредит с кешбэком бонусами СберСпасибо

Клиенты с пакетом услуг СберПремьер могут получать кешбэк бонусами СберСпасибо при оформлении потребительского кредита.

Начисление бонусов составит 1,5% от процентной ставки по кредиту ежемесячно. Бонусы можно обменивать на рубли по повышенному курсу или на скидки до 99% у партнёров программы лояльности СберСпасибо. Акция действует на кредиты, заявки по которым оформлены после 12 апреля.

Кроме того, владельцам пакета услуг СберПремьер доступны специальные условия кредитования. Ставка по кредиту на любые цели или по программе рефинансирования кредитов других банков в первый месяц составит всего 4% годовых. Важно, что сумма кредита должна быть от 300 тысяч рублей, а срок – от 13 месяцев.