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Проект Сбера победил во всероссийском конкурсе лучших практик активного долголетия

Социальный проект Сбера по профилактике деменции стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших практик активного долголетия.

На онлайн презентации итогов конкурса выступили: заместитель Председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова; министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина; гендиректор АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева.

Практика Сбера — часть большого проекта заботы о старших — «Деменция.нет». Он создан и воплощается в жизнь волонтёрами. Добровольцы Сбера регулярно проводят просветительские встречи и консультации с сотрудниками, пенсионерами и клиентами банка. На встречах можно пройти диагностику и обучиться специальным упражнениям для улучшения когнитивного здоровья.

В первой волне проекта приняли участие более ста волонтёров из числа сотрудников Сбера. Они прошли специальное обучение и стали экспертами по деменции.

Сейчас проект развёрнут в 26 городах. Более 4 тыс. человек уже приняли участие в его мероприятиях. В ближайших планах — обучение ещё 100 волонтёров и расширение географии проекта. На сайте «Деменция.нет» можно записаться на мероприятия, посвящённые когнитивному здоровью и профилактике заболевания.

Всероссийский конкурс лучших практик активного долголетия проводится третий год подряд в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Его цель — найти и тиражировать лучшие практики, которые помогут повышению качества жизни пожилых людей. Организатор конкурса — Агентство стратегических инициатив в партнёрстве с АНО «Национальные приоритеты».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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