Новости

Спрос на холодные криптокошельки подскочил в России

Тенденцию связывают с недоверием россиян к иностранным криптобиржам, усилением санкционных ограничений и ростом курса биткоина. Об этом рассказали «Известиям» игроки рынка.

Читайте также:

С начала 2023 года энергетики получили 583 жалобы на деятельность нелегальных майнеров
20 апреля 2023
Кто ворует больше всех? В Иркутской области составлен антирейтинг по хищению электроэнергии
14 апреля 2023

— Взрывной рост связан с непрекращающимся санкционным давлением, нестабильностью традиционных инвестиционных инструментов, валютными ограничениями, повышением стоимости биткоина, а также недостаточно высоким уровнем информационной безопасности и сохранности персональных данных на известных криптоплощадках, — пояснила основатель компании Севиль Баер.

Аппаратные криптокошельки называются «холодными», потому что они работают в режиме офлайн. Подключение к сети требуется только в тот момент, когда пользователю необходимо совершить операцию на вывод цифровой валюты.

Она считает, что немаловажную роль играют новости о скором запуске в оборот цифрового рубля. Хотя он и не является криптовалютой в прямом понимании, но всё равно популяризирует такую тематику. В ближайшее время не стоит ожидать спада интереса к аппаратным кошелькам, уверена Севиль Баер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (178)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Необходимо продвигать позитивный статус эко-курорта». Глава Агентства по туризму Иркутской области – о приоритетах
Число кемпингов и глэмпингов в России растет
Российские сервисы все еще не могут заместить Booking.com
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес