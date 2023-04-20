Спрос на холодные криптокошельки подскочил в России

Тенденцию связывают с недоверием россиян к иностранным криптобиржам, усилением санкционных ограничений и ростом курса биткоина. Об этом рассказали «Известиям» игроки рынка.

— Взрывной рост связан с непрекращающимся санкционным давлением, нестабильностью традиционных инвестиционных инструментов, валютными ограничениями, повышением стоимости биткоина, а также недостаточно высоким уровнем информационной безопасности и сохранности персональных данных на известных криптоплощадках, — пояснила основатель компании Севиль Баер.

Аппаратные криптокошельки называются «холодными», потому что они работают в режиме офлайн. Подключение к сети требуется только в тот момент, когда пользователю необходимо совершить операцию на вывод цифровой валюты.

Она считает, что немаловажную роль играют новости о скором запуске в оборот цифрового рубля. Хотя он и не является криптовалютой в прямом понимании, но всё равно популяризирует такую тематику. В ближайшее время не стоит ожидать спада интереса к аппаратным кошелькам, уверена Севиль Баер.