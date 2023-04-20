С начала 2023 года энергетики получили 583 жалобы на деятельность нелегальных майнеров

С начала 2023 года энергетики получили уже 583 жалобы от жителей региона на деятельность нелегальных майнеров. Обращения поступают на горячую линию Единого энергетического информационно-справочного центра,а также в аккаунты «Иркутскэнергосбыта» и «Свет38» в социальны сетях. Число жалоб с просьбой повлиять на нарушителей и прекратить их деятельность растет с каждым месяцем. К примеру, в январе специалисты приняли 142 сообщения, а в марте уже 186. Около половины из них пришли из Иркутска и Иркутского района. Именно на этих территориях фиксируется наибольшая концентрация криптодобытчиков.

Чаще всего людей беспокоит высокий уровень шума, перепады напряжения, риск возгораний и аварийных отключений из-за перегруза – сетевая инфраструктура была спроектирована с учетом нужд домовладений и не расчитана на критические нагрузки, которые создают «серые майнеры» в жилых помещениях.

«Здравствуйте. Я хочу пожаловаться на майнинг в жилом доме. Невозможно спать ночами, свет постоянно отключается. Под подозрением две квартиры, так как выше жильцы ничего не слышат. Я очень вас прошу помочь, невозможно находиться в квартире», -- такое сообщение направила жительница областного центра. «Подскажите, как найти управу на соседа. Гараж жужжит круглосуточно, окна не открыть, сам на контакт не идет. Мы боимся сгореть! Пытались обратиться к председателю, но реакции нет», -- сообщает житель одного из СНТ в Иркутском районе.

Увеличивается количество обращений из многоквартирных домов, когда деятельность майнеров фактически вынуждены оплачивать остальные жильцы в составе общедомовых нужд.

«Подвальное помещение. Установлены майнинг-машинки, идёт шум от помещения, на улицу выходит тепло до +30°. Имеется видео. Как можно проверить данный объект? Всех соседей УК обязала заплатить за это помещение долг, пришёл счёт плюсом 4781 рубль за других людей», -- пишет жительница Ленинского округа города.

По мнению экспертов, отсутствие решительных мер в регулировании данного вопроса способствует не только росту жалоб и социальной напряженности, но и создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Так, за последние пять лет количество пожаров, связанных с работой майнингового оборудования, возросло в семь раз, к сожалению, есть жертвы.Быстрым и эффективным способом борьбы с нелегальным майнингом эксперты называют введение стимулирующих тарифов с прогрессивной ставкой – чем больше потребляешь – тем выше тариф. Благодаря высоким пороговым значениям, для 98% жителей региона, потребляющих менее 6000 кВтч летом и 12 000 кВтч зимой, размер оплаты за электроэнергию останется прежним. Однако нелегальные майнеры лишатся главного преимущества бытового майнинга – низкого тарифа для населения, а значит и прибыли. В настоящее время заставить майнеров платить справедливую цену за электроэнергию возможно только в судебном порядке. Всего с 2019 года подано 1160 исков на общую сумму 525 млн рублей.

Обезопасить себя и свое жилье, а также оказать помощь в выявлении «серого» майнинга и стабилизации ситуации с энрегоснабжением может каждый житель региона. Обращения принимаются:

— по телефону горячей линии 8-800-100-9-777;

— по электронной почте mining@es.irkutskenergo.ru;

— в группах «Свет38» в соцсетях.