Чаще всего конкуренцию за рабочие места с мигрантами в Иркутской области ощущают водители

Служба исследований hh.ru опросила жителей Сибири и, в частности, Иркутской области, и выяснила, считают ли они, что трудовые мигранты конкурируют с ними за работу, а также – готовы ли местные жители занять рабочие места, освободившиеся посте отъезда трудовых мигрантов.

По данным опроса hh.ru, 17% местных жителей относятся к трудовым мигрантам положительно, еще 40% - нейтрально, но все же наибольшая доля пришлась на тех, кто относится к мигрантам отрицательно, таких в регионе 41%. Среди последних чаще встречаются представители сферы закупок (63%), транспорта и логистики (60%), производства и сервисного обслуживания (57%) и рабочего персонала (56%).

При этом, 42% опрошенных работников не считают, что мигранты конкурируют с ними за рабочие места, еще 19% затруднились дать ответ, а 39% - считают, что для них такая проблема существует. Среди тех, кто чувствует конкуренцию за работу с мигрантами – прежде всего представители профсферы транспорта и логистики, в том числе водители и таксисты (63% из респондентов данной сферы), сотрудники из направления «безопасность» (59%), рабочий персонал (58%), специалисты из сферы закупок (57%) и производственники (54%).

На вопрос, какую работу имеет смысл предлагать трудовым мигрантам, чаще всего жители Сибири и Иркутской области отвечали, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров (44%), еще 26% считают, что мигранты могут претендовать только на работу, не требующую квалификации (дворники, грузчики и т. п.), а 3% считают – что на рабочие места, требующие высокой квалификации. А 17% уверены, что мигрантам вообще не нужно предлагать работу в регионе.

При этом, опрос работодателей, нанимающих мигрантов, показал, что они чаще всего предлагают им должности, не требующие профессиональных навыков (61%), еще 59% - работу, связанную с физическим трудом, требующую квалификации и опыта.

Любопытно, что 34% респондентов затрудняются ответить, готовы ли они занять рабочие места, которые освободились после объезда мигрантов, 17% - точно не готовы это сделать, 19% – предпочитают, чтобы этой работой и дальше занимались приезжие. А вот 29% уже высказали уверенность, что они заменят мигрантов на освободившихся местах, и большинство из тех, кто дал такой ответ – вновь представители транспортной сферы (48%), рабочие (47%), а также сотрудники из индустрии гостеприимства (рестораны, гостиницы, туризм) и безопасности (по 41%), сотрудники из сферы продаж (37%).

Однако, местные жители готовы заменить мигрантов при нескольких условиях: работа должна соответствовать их квалификации (70%), хороших условиях труда (60%), а кроме того, зарплата должна быть выше той, что за эту работу получили мигранты (30%).