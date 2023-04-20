Удвоить лимит по семейной ипотеке предложили в миллионниках

До 12 млн рублей. Сегодня такая сумма зафиксирована только в Московской и Ленинградской областях. Об обращении Минстроя в профильный комитет ГД узнали «Известия».

Минстрою предложили увеличить вдвое максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках – с сегодняшних 6 млн рублей до 12 млн. Обращение в министерство направлено за подписью председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова.

Меры господдержки в виде ипотеки для семей с детьми заработали в 2017 году. Но максимальный лимит в 12 млн рублей сегодня действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, тогда как стоимость недвижимости в регионах с тех пор значительно выросла.

– В городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей, – пояснил актуальность инициативы член комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергей Колунов.

По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. В отдельных городах увеличение стоимости составило более чем 20%.