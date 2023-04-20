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Пять производств детских товаров запустят в России

Заводы будут выпускать игрушки, детскую посуду, мебель и канцтовары. Об этом «Известиям» рассказали производители – «Весна» (Кировская область), «Спектр» (Башкирия), «Десятое королевство» (Московская и Нижегородская области) и другие. Они выпускают игрушки, детскую посуду, мебель, канцтовары.

Эти данные подтвердили в Минпромторге. Помимо указанных организаций объемы изготовления наращивает и «Бытпласт» (Московская область и Республика Татарстан), свое производство также развивает «СКВ Компани» из Архангельской области (специализируется на детской мебели), уточнили в пресс-службе ведомства.

«Десятое королевство» начнет в следующем году строительство здания в Московской области, рассказала гендиректор компании Маргарита Мусатова. Сейчас объем выпуска ее продукции – настольных игр, развивающих игрушек, конструкторов, товаров для творчества – составляет 12 млн штук в год, после запуска нового завода этот показатель увеличится до 14-15 млн, уточнила она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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