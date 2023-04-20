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Риелторы выявили злоупотребления с сертификатами на жилье

Схема стала распространяться с конца 2022 года, узнали «Известия».

Среди признаков подозрительных сделок – стоимость квартиры значительно ниже номинала документа, а покупатель не интересуется расположением жилья. Риелторы пояснили: после приобретения объект сразу же перепродается, а человек остается при деньгах. Пострадать может продавец недвижимости, который оказывается соучастником недобросовестных действий.

В Росфинмониторинге обобщили полученные данные и подготовили сообщение, чтобы ИП и организации, которые оказывают посреднические услуги на рынке недвижимости, могли определять подозрительные операции, подчеркнули в финразведке.

В нем говорится, что жилищные сертификаты стали применяться не для приобретения недвижимости с целью проживания в ней, а для получения денежного эквивалента. Как отмечается в сообщении Росфинмониторинга, для выявления таких операций риелторам следует обращать особое внимание на следующие ситуации:

  • приобретение жилья на минимальный период времени владения и планируемая последующая срочная его продажа;
  • покупка недвижимости, фактическая рыночная стоимость которой существенно ниже номинала жилищного сертификата;
  • отсутствие интереса у держателя документа к состоянию и местоположению приобретаемого объекта.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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