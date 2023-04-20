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Иномарки массового сегмента закончились в России

В стране их осталось чуть более 300, выяснили «Известия».

Российские представительства – Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai на своих сайтах предлагают чуть более 300 таких машин. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» говорят, что счет реально доступных авто идет и вовсе на десятки.

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На фоне дефицита выросли и цены: так, базовую модель Kia Rio можно купить за 1,5 млн рублей, при том, что еще в 2021 году она стоила около 900 тыс. Ввозить массовый сегмент по параллельному импорту невыгодно – увеличившаяся из-за сложной логистики финальная цена отпугнет потребителя, но текущая ситуация может помочь российскому автопрому, считают эксперты.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и вовсе говорят, что в наличии в автосалонах лишь несколько десятков машин.

– Если говорить о реальных запасах, то счет пошел не на тысячи и не на сотни, а на десятки. Некоторых марок, например Renault, не осталось совсем. На сайтах же вместе с автомобилями в наличии указываются и автомобили под заказ, которые еще надо ввезти в страну, – сообщили «Известиям» в пресс-службе РОАД.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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