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Россияне экономят на майских турах

Средний чек снизился на 4-20%, рассказали «Известиям» туроператоры.

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Средний чек за отдых на майские праздники на некоторых направлениях оказался ниже, чем в прошлом году. Так, на поездки в Турцию тратят на 4% меньше прошлогоднего, в ОАЭ – на 17%, а в России – на 20%.

– В целом отдых за границей обходится дешевле, если на направлении есть доступная авиаперевозка. То есть чем больше рейсов, тем лучше, – пояснили там. – Что касается России, то в этом году у нас нет туристического кешбэка, из-за которого годом ранее были немного завышены цены. Возможно, с этим связано падение среднего чека.

У «Интуриста» средний чек на туры по России на майские праздники год к году тоже снизился – на 16%: с почти 36 до 30 тыс. рублей за двоих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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