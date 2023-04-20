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МегаФон обеспечил связь 4G на туристических маршрутах в Большом Голоустном

МегаФон модернизировал сеть в поселке Большое Голоустное – популярном туристическом месте Иркутской области. Теперь абоненты компании, приезжающие отдохнуть на Байкал, могут пользоваться связью 4G не только в поселке, но и на побережье.

С помощью нового «дальнобойного» слоя LTE оператор расширил покрытие сети в Большом Голоустном. Этот диапазон обеспечивает скорость мобильного интернета до 35 Мбит/с и охватывает значительную территорию – до 35 км. Ранее связь LTE была доступна только в пределах населенного пункта, теперь же 4G МегаФона появился на туристических тропах, в прибрежной зоне, где любят прогуливаться туристы.

Любители байкальской природы могут использовать мобильный интернет во всех популярных туристических локациях вокруг поселка. Абонентам доступны видеозвонки, размещение фото и видео в соцсетях или мессенджерах, разговоры по телефону с помощью технологии VoLTE.

В поселке Большое Голоустное постоянно проживает всего около 500 человек, однако за год это место посещают более 60 тысяч туристов. Поселение является конечной точкой Большой Байкальской тропы – популярного туристического маршрута в западной части озера. Туристов здесь привлекает памятник природы Сухое озеро, реликтовая тополиная роща, а также сохранившаяся Свято-Никольская церковь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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