Арт-объект с текстами Горького и скульптуру из сказки «Серебряное копытце» планируют установить в Иркутске

Голосование за объекты благоустройства продолжается в Приангарье, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Принять участие в преображении городов и поселков можно по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

На платформе необходимо выбрать один из 18 населенных пунктов региона, участвующих в голосовании, ознакомиться с предлагаемыми дизайн-проектами и высказаться в пользу наиболее понравившегося. Сделать это может каждый гражданин России старше 14 лет.

– Сегодня мы голосуем за проекты, а на следующий год уже сможем увидеть, как благодаря активному участию жителей региона меняется облик территорий Приангарья. Мы все хотим, чтобы место, которое считаем родным, становилось более уютным, комфортным, привлекательным для жизни. Сейчас идет процесс голосования. Очень важно, чтобы в нем приняло участие как можно большее число жителей региона. Какие территории победят и будут благоустроены в следующем году, мы узнаем по результатам голосования, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иркутск в этом году выбирает из 13 предложенных вариантов благоустройства территорий, расположенных во всех округах города.

Одна из концепций предусматривает обновление сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Основным объектом притяжения сквера является памятник-бюст русскому поэту, драматургу, прозаику Максиму Горькому. Благоустройство территории предполагает обеспечение комфортной городской среды для пешеходов, установку современных элементов благоустройства. В частности, предполагается размещение арт-объекта с текстами Максима Горького.

Также в районе улицы Бажова с отсылкой к творчеству великого писателя (сказка «Серебряное копытце») планируется установить фигуру оленя. Здесь же предусмотрены детская и скейт-площадки, территория для отдыха.

Кроме того, среди объектов голосования – бульвар «Солнечный», береговая территория реки Ушаковки в районе улицы Храмцовской, сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, «Аллея здоровья» на улице Розы Люксембург и другие.