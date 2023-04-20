Энергетики прошли 12 километров по лесу, чтобы восстановить электроснабжение в Черемховском районе

Две бригады филиала «Центральные электрические сети» Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) 20 апреля восстановили электроснабжение населенных пунктов Лохово, Поморцево и Тунгуска в Черемховском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ИЭСК.

Отключение произошло после штормового ветра около 23:00 19 апреля. Линия электропередачи расположена в лесистой местности, из-за весенней распутицы провести осмотр на транспорте не получилось, поэтому энергетики были вынуждены продолжить путь пешком.

Сотрудники двух аварийно-восстановительных бригад прошли по лесу 12 километров прежде чем обнаружили повреждение – на линию сильным ветром принесло ветку дерева. Электроснабжение было восстановлено к 13:00 20 апреля.

«Существенная часть линий электропередачи проходит по труднодоступной местности, куда добраться довольно сложно. Даже техника не всегда справляется, но нам, энергетикам, не привыкать работать в сложных условиях. Благодарю коллег за отличную работу!», – Алексей Ермолов, директор филиала «Центральные электрические сети».

19 апреля специалисты Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение в Иркутске и Иркутском районе, где произошли частичные отключения из-за сильного ветра с мокрым снегом. Было зафиксировано налипание снега на провода с обрывами и падение веток. В работах задействовали свыше 25 бригад и 20 единиц техники.