Как бизнесу Приангарья оптимизировать свои процессы в цифровую эпоху

МТС продолжает серию полезных вебинаров в помощь предпринимателям.
Иркутские предприниматели и специалисты могут бесплатно принять участие в апрельских онлайн-семинарах, которые адресованы представителям сферы медицины, производства, HR и образования, а также ретейлерам и разработчикам.
Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования.
Удалённый мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей
Когда: 20 апреля, 15.00 ИРК
Кому будет полезно: Инженерам, специалистам по автоматизации и метрологии на производствах, инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли, руководителям производств и складов фармацевтической продукции, техническим руководителям на производстве продуктов питания, руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц
Вы узнаете:
- Для чего нужна платформа интернета вещей
- Как проводить удалённый мониторинг оборудования, серверных и ЦОДов, объектов недвижимости, окружающей среды
- Как работает прецизионный (точный) мониторинг температуры, влажности и других показателей
- Как эффективно вести технический учёт потребления воды, тепла, электричества
- Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в корпоративную систему
- Как проводить мониторинг на отдельном предприятии и по федеральной сети объектов
Регистрация здесь:
Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО
Когда: 20 апреля, 18.00 ИРК
Кому будет полезно: HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам
Вы узнаете, как:
- Сократить время на администрирование — API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами
- Проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов — платформа Webinar позволяет собрать до 5’000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятий
- Создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Поддержка любого контента — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы
- Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги за 10 секунд — создание регулярных совещаний по единой ссылке и подключение до 100 участников в эфире одновременно
- Ускорять и упрощать адаптацию коллег — за счет вводных вебинаров и автовебинаров
- Обеспечить безопасность данных — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии
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Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах
Когда: 25 апреля, 13.00 ИРК
Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.
Кому будет полезно:
Проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации
Вы узнаете, как:
- Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс
- Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате
- Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики
- Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов
- Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону
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Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии
Когда: 25 апреля, 16.00 ИРК
Кому будет полезно:
Руководителям государственных и частных медицинских учреждений, главным врачам.
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Вы узнаете:
- Как работает и что умеет платформа для цифровой телепатологии OneCell в облаке с встроенными алгоритмами ML и AI
- Как организовать надежное облачное хранилище и обмен медицинскими изображениями с удаленных рабочих мест
- Как работает диагностическая платформа iRIS в облаке с возможностью быстрой обработки данных КТ- и МРТ-обследований
- Как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке #CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ
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