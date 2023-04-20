Как бизнесу Приангарья оптимизировать свои процессы в цифровую эпоху

МТС продолжает серию полезных вебинаров в помощь предпринимателям.

Иркутские предприниматели и специалисты могут бесплатно принять участие в апрельских онлайн-семинарах, которые адресованы представителям сферы медицины, производства, HR и образования, а также ретейлерам и разработчикам.

Эксперты расскажут про отечественные IT-сервисы для онлайн-обучения и организации работы удаленных сотрудников, цифровую медицину и удаленный мониторинг оборудования.

Удалённый мониторинг оборудования и объектов на основе технологий интернета вещей

Когда: 20 апреля, 15.00 ИРК

Кому будет полезно: Инженерам, специалистам по автоматизации и метрологии на производствах, инженерам и техническим руководителям нефтегазовой отрасли, руководителям производств и складов фармацевтической продукции, техническим руководителям на производстве продуктов питания, руководителям поликлиник, медицинских центров и больниц

Вы узнаете:

Для чего нужна платформа интернета вещей

Как проводить удалённый мониторинг оборудования, серверных и ЦОДов, объектов недвижимости, окружающей среды

Как работает прецизионный (точный) мониторинг температуры, влажности и других показателей

Как эффективно вести технический учёт потребления воды, тепла, электричества

Как собирать и передавать данные с удалённых устройств в корпоративную систему

Как проводить мониторинг на отдельном предприятии и по федеральной сети объектов

Регистрация здесь :

Как перенести обучение и адаптацию на отечественное ПО

Когда: 20 апреля, 18.00 ИРК

Кому будет полезно: HRD, руководителям и менеджерам по обучению, HR-специалистам

Вы узнаете, как:

Сократить время на администрирование — API, технология единого входа (SSO) через рабочую почту, добавление сотрудников по ссылке и гибкое управление аккаунтами

Проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов — платформа Webinar позволяет собрать до 5’000 слушателей и до 30 спикеров на одном онлайн-мероприятий

Создавать онлайн-курсы и тренинги в удобном онлайн-формате. Поддержка любого контента — аудио, видео, изображения, презентации, интерактивные доски, SCORM-курсы

Проводить быстрые совещания с коллегами и крупные тренинги за 10 секунд — создание регулярных совещаний по единой ссылке и подключение до 100 участников в эфире одновременно

Ускорять и упрощать адаптацию коллег — за счет вводных вебинаров и автовебинаров

Обеспечить безопасность данных — отечественное ПО, серверы в РФ, облачная или on-premise версии

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Как внедрить отечественную платформу для онлайн-обучения и коммуникаций в вузах

Когда: 25 апреля, 13.00 ИРК

Российская компания Webinar Group предлагает экосистему сервисов для онлайн-встреч, вебинаров смешанного обучения. Платформа делает коммуникацию со студентами и преподавателями быстрее, выгоднее и проще.

Кому будет полезно:

Проректорам, руководителям учебных и методических отделов, руководителям отделов по информатизации

Вы узнаете, как:

Сделать онлайн-обучение качественным и удобным — инструменты контроля присутствия и вовлеченности студентов, проверка знаний с помощью тестов и опросов, контроль списывания, интуитивно понятный интерфейс

Привлекать новых студентов и монетизировать знания — Дни открытых дверей с большим охватом. Платные программы повышения квалификации и заочные программы в онлайн-формате

Взаимодействовать дистанционно без потери качества — интеграция с системами дистанционного обучения (СДО) по API, удобное администрирование, автоматический сбор статистики

Экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий — проводить научные мероприятия с меньшими организационными издержками, создавать онлайн-курсы из записей вебинаров в несколько кликов

Обеспечить русскоязычную техподдержку 24/7 — операторы подключаются в течение 5 минут в чате мероприятия, по почте или телефону

Регистрация здесь :

Цифровая медицина: ИИ и облачные технологии

Когда: 25 апреля, 16.00 ИРК

Кому будет полезно:

Руководителям государственных и частных медицинских учреждений, главным врачам.

Вы узнаете:

Как работает и что умеет платформа для цифровой телепатологии OneCell в облаке с встроенными алгоритмами ML и AI

Как организовать надежное облачное хранилище и обмен медицинскими изображениями с удаленных рабочих мест

Как работает диагностическая платформа iRIS в облаке с возможностью быстрой обработки данных КТ- и МРТ-обследований

Как безопасно хранить и обрабатывать персональные данные в защищенном облаке #CloudMTS, соответствующем требованиям 152-ФЗ