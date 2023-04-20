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Посадка картофеля — в планах 42% владельцев участков

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Прошлогодний ажиотаж вокруг посадки картофеля стих. Дачных картофельных плантаций будет в 1,5 раза меньше, чем в 2022 году. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 россиян, имеющих земельный участок.

Посадку картофеля уже произвели или планируют 42% россиян: 4 из 10 сажали корнеплод и в прошлом году, 2% — нет. Не хотят заморачиваться с посевной 47% опрошенных: «Картошка и так дешево стоит».

Женщины противятся посадке картошки чаще мужчин (50 и 45% соответственно). Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли россияне старше 45 лет (51%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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