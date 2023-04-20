Движение транспорта изменится в Иркутске из-за религиозного праздника

Завтра, 21 апреля, с 7:00 до 08:30 на улице Карла Либкнехта на участке от Тимирязева до Ямской ограничат движение транспорта – это связано с проведением религиозного праздника Ураза-байрам в Иркутской соборной мечети, сообщила мэрия.

Кроме того, автобусы №№ 3, 20, 42, 43, 80 при следовании из центра города в сторону аэропорта после Карла Либкнехта будет направлены по улицам Тимирязева, Партизанской, Советской и далее по маршрутам.

Маршрутные такси № 5к при следовании из центра в мкр. Солнечный после улицы Партизанской поедут по Советской и далее по маршруту. Остановка «Площадь Декабристов» на улице Карла Либкнехта будет временно исключена, появится дополнительная – «Эталон» на Советской.

Автобусы № 44 при движении из центра в сторону мкр. Славный после улицы Дзержинского поедут по Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, пер. Милицейскому, ул. Красногвардейской, Подаптечной и далее по маршруту. Остановки «Центральный рынок» (в сторону Тимирязева) и «Улица Карла Либкнехта» будут временно исключены.