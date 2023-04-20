АТБ вошел в топ лучших программ рефинансирования кредитов

Редакция портала «Выберу.ру» выпустила рейтинг самых выгодных программ по рефинансированию потребительских кредитов с низкими процентными ставками в апреле 2023 года. Азиатско-Тихоокеанский банк вошёл в число лидеров и занял 9-е место. Анализ проводился среди топ 1-50 банков России по размеру розничного кредитного портфеля.

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры: размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость страхования, если оно необходимо, изменения сроков кредитования. Также учитывалось, что страхование жизни и здоровья заемщика снижает процентную ставку, но сумма кредита будет больше, что увеличит ежемесячный платеж.

Услуга рефинансирования в АТБ позволяет объединить кредиты сторонних банков под выгодные условия и вносить платеж в один банк. При рефинансировании действуют процентные ставки «Кредита наличными». Максимальная сумма кредита – до 3 млн рублей, срок – до 84 месяцев.

Ставку можно снизить на 1 процентный пункт, если документально подтвердить закрытие рефинансируемых кредитных договоров в срок до 60 дней по действующего договору в рамках услуги «Рефинансирование».