Новый циклон пришел в Иркутскую область – на регион вновь обрушился снегопад

Снегопад зафиксировали в Тайшетском районе Иркутской области – непогода вернулась в регион, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

«Очередной циклон пришел на территорию Прибайкалья. На дорогах снежный накат, гололедица. Водителям следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию», – пояснили в ведомстве.

Согласно прогнозам Иркутского гидрометцентра, завтра по области возможно понижение температуры до -20 градусов в ночное время, днем – до -5 градусов.

В столице региона ночью будет до -9 градусов, днем – до +4.