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Альфа-Банк – лучший частный банк по объему кредитования и величине портфеля в ипотеке в 2022

Альфа-Банк стал первым среди частных банков по объему кредитования и величине портфеля в ипотечном бизнесе в 2022 году. Это подтверждает исследование и ежегодный рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт РА», посвященный ипотеке.

В 2022 году в Альфа-Банке выдали ипотечных кредитов на 206 млрд рублей, а темп роста портфеля составил 30%. Аналитики отмечают, что ипотека по-прежнему остается самым быстрорастущим розничным сегментом в России.

«Эксперт РА» – крупнейшее кредитное рейтинговое агентство, основанное в 1997 году и аккредитованное Центробанком.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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