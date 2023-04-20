Альфа-Банк – лучший частный банк по объему кредитования и величине портфеля в ипотеке в 2022

Альфа-Банк стал первым среди частных банков по объему кредитования и величине портфеля в ипотечном бизнесе в 2022 году. Это подтверждает исследование и ежегодный рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт РА», посвященный ипотеке.

В 2022 году в Альфа-Банке выдали ипотечных кредитов на 206 млрд рублей, а темп роста портфеля составил 30%. Аналитики отмечают, что ипотека по-прежнему остается самым быстрорастущим розничным сегментом в России.

«Эксперт РА» – крупнейшее кредитное рейтинговое агентство, основанное в 1997 году и аккредитованное Центробанком.