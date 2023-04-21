КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 1 по 10 мая 2023 года

КБ «Солидарность» сообщил режим работы офисов с 1 по 10 мая 2023 года:
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 — выходные дни;
За исключением:
Дополнительный офис «Жуковский» Филиала «Московский» Банка:
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – круглосуточно, без выходных;
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – круглосуточно, без выходных;
Дополнительный офис «МФЦТМ» Филиала «Московский» Банка:
01.05.2023, 09.05.2023 – нерабочие праздничные дни;
08.05.2023 – по установленному графику.
Филиал «Иркутский» Банка:
01.05.2023, 09.05.2023 – нерабочие праздничные дни;
08.05.2023 – с 09:00 до 13:00 (по местному времени) осуществление кассового обслуживания физических лиц.