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КБ «Солидарность» сообщил режим работы с 1 по 10 мая 2023 года

КБ «Солидарность» сообщил  режим работы офисов с 1 по 10 мая 2023 года:
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 — выходные дни;

За исключением:

Дополнительный офис «Жуковский» Филиала «Московский» Банка:
01.05.2023, 08.05.2023, 09.05.2023 – круглосуточно, без выходных;

Дополнительный офис «МФЦТМ» Филиала «Московский» Банка:
01.05.2023, 09.05.2023 – нерабочие праздничные дни;
08.05.2023 – по установленному графику.

Филиал «Иркутский» Банка:
01.05.2023, 09.05.2023 – нерабочие праздничные дни;
08.05.2023 – с 09:00 до 13:00 (по местному времени) осуществление кассового обслуживания физических лиц.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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